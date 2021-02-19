انطلاق فعاليات مبادرة حماية لدعم قرى النوبة وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية

انطلقت صباح اليوم الجمعة ومن داخل قرية المنصورية مركز دراو باسوان قوافل مبادرة حماية لدعم أهالى النوبة والتى تنظمها مؤسسات صناع الخير للتنمية وحياة كريمة.. ضمن أعمال المرحلة الثانية من حماية لدعم المناطق الحدودية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى والمحافظ اللواء أشرف عطية.

حضر فعاليات إطلاق القوافل الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من وكلاء الوزارات المعنية بالمحافظة وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلين للمؤسسات الشريكة فى التنفيذ.

وأكد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان خلال تفقده أعمال القوافل على دعم الجهاز الإدارى للدولة لجهود العمل الأهلي الجادة مثمنا الدور الذى تقوم به مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة بإطلاقهما مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية، مشيدًا بجودة الخدمات الطبية التى تقدمها مبادرة حماية من خلال توقيع الكشف على أمراض العيون وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن قوافل مبادرة حماية لدعم أهالينا فى النوبة تتضمن إستهداف المناطق الأكثر إحتياجًا بقرى النوبة وتقديم الدعم الطبى فى مجال محاربة العمى لأهالى هذه المناطق فضلًا عن توزيع كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية من فيروس كورونا وبطاطين الشتاء وأن القوافل سوف تكون بداية إنطلاقة لمرحلة جديدة من العمل لمواصلة تنمية وتطوير القرى الأشد إحتياج باسوان وأن المرحلة القادمة سوف تشهد بداية إعادة إعمار قرية المنصورية فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر التى تناسب البيئة المعيشية للأهالى والتى تدر عليهم دخلا مجزيًا.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة حرص البنك على إطلاق مبادراته المجتمعية لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة بكافة محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر والمناطق الحدودية وخاصة فى ظل الظروف التى يشهدها العالم أجمع فى مواجهة فيروس كورونا، حيث اتخذ البنك خطوات إستباقية عديدة فى مجال العمل المجتمعى لمساندة المتضررين، مشددًا على أن الخدمات والمساعدات التى تقدمها القافلة تم تحديدها وفقا لإحتياجات المستحقين وتتضمن مساعدات غذائية وطبية وبطاطين وحقائب وقائية من فيروس كورونا.

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: "إن دور بنك القاهرة كمؤسسة مالية لم ولن يكن ليتوقف عند توفير التمويل للمؤسسات والأفراد فحسب، فالبعد المجتمعى يعد محورًا أساسيًا فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك"، مؤكدًا إستمرار البنك فى إطلاق كافة المبادرات الداعمة للمستحقين بمختلف محافظات الجمهورية نحو الوصول لحياة أفضل.

وأكدت اية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن قوافل مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية مستمرة فى تنفيذ أنشطتها الإنسانية والطبية الرائدة وأن إستهداف قرى النوبة ومن قبلها التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب والشلاتين ووسط سيناء يأتى تأكيدًا على حرص حياة كريمة على تقديم الخدمات الإنسانية والطبية لكل مصرى مستحق على أرض مصر وأن قوافل المبادرة سوف تستمر فى إستهداف المناطق الحدودية لتصل خلال الادأسابيع القليلة القادمة الى أهالينا فى واحة سيوة وفى الوادى الجديد.

يذكر أن قوافل مبادرة حماية لدعم قرى النوبة شملت بجانب تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الأسر غير القادرة بأكثر من 20 قرية من قرى النوبة الأشد إحتياج و1000 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا يتم توزعيها على الشرائح الأكثر تضررًا من إنتشار الفيروس ومنهم عمال النظافة بالأحياء والمدن ومجالس القرى بأنحاء محافظة أسوان.