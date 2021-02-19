تكلفة أقل وإنتاجية أعلى.. تفاصيل الزراعة بدون تربة

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن هناك العديد من الزراعات الحديثة التى طرأت على المجال من أهمها الزراعة بدون تربة تحت الصوب الزراعية وهى مفيدة للتربة ذات الملوحة العالية ، لإن هناك أراضى صخرية أيضا لذا يبتكر خبراء الزراعة طرق عديدة .

وأضاف "أبو صدام" لـ "دوت الخليج" ، أن الهدف الأساسي من الزراعة بدون تربة توفير الأمن الغذائي فى جميع المناطق ، منوها إلي أنها تكلفتها أقل وإنتاجها ذات جودة عالية وبإنتاج أكثر من الزراعة فى الأراضى الزراعية .

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن الزراعة بدون تربة من أهم الزراعات التى ترشد استهلاك المياه ، إذ أنها تتحكم فى المناخ والمستلزمات الزراعية .

وأوضح أنه يتم البحث على الزراعات ذات العائد الاقتصادى الأعلى ليعود بالربح على المزارعين ، لكن هناك أماكن نضطر إلي تلك الزراعات فهى تعد زراعة معاونة للزراعة فى التربة ولاتغنى عن الزراعات فى الأراضي الزراعية .

ولفت إلي أنه يتم بسهولة الزراعة بدون تربة على الأسطح لتزيينه ، وفى الشرفات بالمنازل كنوع من المنظر الحضارى الجميل.