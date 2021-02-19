انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تصريحاته عن بنات الصعيد.. تامر أمين يعتذر للصعايده “جزمتكم على راسي” ووقفه عن ممارسة العمل الإعلامي وإحالته للتحقيق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تصدر الإعلامي تامر أمين مواقع البحث الإلكترونية بعد تصريحاته عن الصعايدة وأهل الصعيد والريف والتي اعتبرها رواد مواقع التواصل إهانة لا تغتفر، كونها صادرة من إعلامي كبير وعلى قناه تحظى بمشاهدة فئات كبيرة من الشعب المصري، ونعرض لمتابعينا مجمل أقوال أمين عن أهل الصعيد واعتذاره والقرارات الصادرة ضده بسبب تصريحاته.

تصريحات تامر أمين التي أثارت الجدل في الشارع المصري

حيث قال الإعلامي بقناة النهار أن هناك نسبة كبيرة من الأهالي في الريف وفي الصعيد ينجبون الأولاد لكي يقوموا بالإنفاق على الأب والأم، وبمجرد وصول الولد 5 سنين يقوم بإلقاءه في أي ورشة أو يقوم بالعمل في الفاعل أو أعمال البناء، وهؤلاء الأولاد هم من يطلق عليهم “بليه” بحسب قوله، ويأخذ 500 جنيه أو 1000 جنيه وآخر الشهر يرميهم في حجر أبيه.

ولكن ما أثار الغضب أكثر هو تصريحات تامر أمين عن البنات، حيث قال أن الريف والصعايد حينما ينجبون البنات، وبمجرد أن يصل سنها إلى 9 سنوات يقوما بشحنها على القاهرة أو الإسكندرية للعمل خدامه وشغالة في البيوت، وأثارت هذه التصريحات موجة غضب عارمة من أهالي الريف والصعايدة مطالبين بالتحقيق العاجل معه ووقفه عن العمل، وهذا ما حدث بالفعل.

اعتذار تامر أمين عن تصريحاته المسيئة للصعايد وأهل الريف

وخرج الإعلامي تامر أمين منذ قليل في فيديو له وقال أن هناك محاولات للوقيعة بينه وبين أهالي الصعيد، وأضاف أن البعض أخذ كلامه عن مبادرة الرئيس السيسي بوقف الزحف السكاني وتحديد النسل على أنه إهانة لأهل الصعيد، وقال أنه لا يجرؤ لا هو ولا غيره أن يهين أهل الصعيد، لأن الصعايد هم أصل مصر وشرف مصر وكل قامات مصر خرجت من الصعيد،وأضاف أنه من الريف ولا يستطيع أن يهين أهالينا في الأرياف، وأضاف أمين أن كلامه تم اجتزاءه وقصه.

وأشار إلى أنه يقصد أن هناك فئة قليلة من تنجب أعداد كبيرة للعمل، وأن كلامه كان عن هذه الفئة القليلة، وأتهم أمين قناة الجزيرة بإثارة الفتنة، واختتم اعتذاره قائلاً أهل الصعيد كلهم جزمتهم على راسي من فوق”.

قرار وقف تامر أمين عن ممارسة العمل الإعلامي وإحالته للتحقيق

وفي سياق متصل قررت نقابة الإعلاميين بوقف تامر أمين بسيوني الإعلامي بقناة النهار الفضائية عن ممارسة النشاط الإعلامي وإحالته للتحقيق عقب أزمة تصريحاته عن الصعايده، وأكد نقيب الإعلاميين أن أمين خالف ميثاق الشرف الإعلامي وتحدث بطريقة مهينة على أهل الصعيد الشرفاء.

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