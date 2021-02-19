"مقصدتش أقول لفظ زي ده على الهوا".. هاني رمزي يعتذر للجماهير

خرج هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم برنامج "البيت الكبير" عبر قناة الأهلي، اليوم باعتذار رسمي للجماهيرالمتابعة، عن لفظ غير لائق خرج منه على الهواء أثناء تقديم البرنامج. وقال هاني رمزي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتذاري واسفي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، اثناء دفاعي وحماسي اليوم للدفاع عن نادينا ولاعبينا تلفظت بكلمه خطأ بدون قصد لا تليق باحترامي الكامل لكل مشاهدي القناة. واحتراما لكل متابعي القناة وجب الاعتذار".

ويسافر النادي الأهلي اليوم إلى الأراضي التنزانية استعدادا لمواجهة فريق سيمبا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021. وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الشاعة الثالثة عصرا، حيثفاز الأهلي في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام المريخ السوداني، فيما فاز فريق سيمبا على فريق فيتا كلوب الكونغولي، ليتصدروا المجموعة بنفس عدد النقاط. وفي الدوري يحتل الناد الأهلي المركز الثاني برصيد 21 نقطة، متبقيا له أربع مواجهات مؤجلة، بسبب اشغاله ببطولة كأس العالم للأندية الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، وشهد حصول الأهلي على الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة الأخيرة. يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد تسعة ألقاب، كما انه حامل اللقب بعد فوز في آخر نهائي أفريقي على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، وبهدف مجدي أفشة الشهير في اللحظات الأخيرة.

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