الجمهور يبحث عن ياسمين عبد العزيز بسبب خالد الصاوي

ياسمين عبد العزيز أحد نجمات الصف الأول، نجحت في تقديم البطولة النسائية لعدد من الأفلام لتكون أولى بنات جيلها في تلك الخطوة، وعلى مدار سنوات ينتظرها الجمهور في الدراما التلفزيونية التي أثبتت جدارتها فيها، وزادت معدلات البحث عليها مؤخرًا، بعد تداول تعليق خالد الصاوي على مسلسلها الجديد.



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فيما نشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو يجمعها مع الفنان خالد الصاوي الذي يشاركها في مسلسلها الجديد "اللي ملوش كبير"، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي أعربا فيه عن سعادتهم للعمل سويًا.

خالد الصاوي عن أحمد العوضي في مسلسل ياسمين عبد العزيز: جامد جدًا

وتابع الصاوي بطريقة مرحة موجه رسالته للجمهور، أن المسلسل الجديد لياسمين عبد العزيز سوف ينال رضا وإعجاب المشاهدين، مشيدًا بصناع العمل، قائلًا:" المسلسل إن شاء الله هيعجبكم.. العوضي جامد جدًا، والمخرج جامد، والكتابة فظيعة".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بجانب عدد من المشاهير أبرزهم النجمة منى زكي والفنانة كندة علوش.

تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد