حملة شراء قميص فرجاني ساسي "ملهاش لازمة" (تفاصيل)

دشن عددا من جماهير نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لشراء قميص فرجاني ساسي، وذلك لخلق مصدر دخل قوي للنادي يستطيع من خلاله أن يجدد عقد اللاعب التونسي الذي يطلب مبلغ ضخم للتجديد.
وعلم موقع دوت الخليج أن فرجاني ساسي قد طلب مبلغ يقترب من الستين مليون جنيه في الموسم الواحد كشرط لتجديد تعاقده مع النادي.
وأكد هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في تصريحات صحفية: "فكرة بيع قميص النادي للجماهير ممتازة وتحت الدراسة، وقابلة للتنفيذ في الفترة المُقبلة".
تكمن الأزمة في أن النادي لا يحصل على القيمة الكاملة أو الربح العائد كاملا من بيع القمصان الخاصة به للجماهير.
وحسب تقارير صحفية إنجليزية فإن النادي يحصل على نسبة من 7 إلى 12% من قيمة بيع القميص، مما يعني أن فكرة شراء القمصان لن تكون فكرة مجدية، أو كافية لحل أزمة تجديد فرجاني ساسي مع الزمالك
وساهم فرجاني ساسي في فوز نادي الزمالك الأخيرة بالدوري الممتاز، على فريق الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في مباراة من الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري.
وصل المباراة للتعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 حتى الدقيقة الاخيرة التي ارتدى فيها فرجاني ثوب المنقذ وبتسديدة رائعة وقوية في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى محمد فوزي حارس الأسماعيلي بها الزمالك بطلا لمباراة أولاد العم.
ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، ومن خلفه الأهلي في الوصافة بـ21 نقطة.
وينتظر نادي الزمالك لقاء هام أمام تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.
وكان قد تعثر الزمالك في لقاء الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر بنتيجة التعادل السلبي.
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