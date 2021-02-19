إبراهيم أبو دوح يشن هجومًا حادًا على تامر أمين من أجل الصعيد: اعتذار غير مقبول.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة حزبيًا وقانونيًا

أكد النائب إبراهيم خليفه أبو دوح عضو مجلس النواب، رفضه التام لتصريحات الإعلامي تامر أمين، المسيئة لأبناء الريف والصعيد بشكل خاص، مؤكدًا على أن ما فعله يعد سقطه إعلامية كبيرة في حق سيدات بل جواهر الصعيد والريف المصري، ولن تمر ولن نسمح به.

إبراهيم أبو دوح: سنتخذ الإجراءات اللازمة

وتابع عضو مجلس النواب، إبراهيم أبو دوح:" سنتخذ حزبياً وسياسياً كافة الإجراءات للدفاع عن هويتنا وعن تاج رؤسنا أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في الريف والصعيد، كما أرفض أعتذاره وإعتذار القناة.

وأضاف عضو مجلس النواب، إبراهيم أبو دوح، إن الإجراءات التى أتخذت ضد تامر أمين متمثلة فى الوقف والإعتذار، فقط ليس كافياً بل نحتاج لقوانين أكثر شده وحده تكون هي الضابط وميثاق الشرف والأمان للسلام المجتمعي.

وأشار النائب إبراهيم أبو دوح، إلى أبناء الصعيد الذى ينتمى إليهم ويمثلهم نيابياً، نجدد العهد دائماً مع القيادة السياسية وندرك تماماً مخاطر الزيادة السكانية ونبادر بطرح الحلول، وصمدنا في ظهر الدولة المصرية في حرب البقاء ومعركة الوجود التي تخوضها، وتحملنا وقدمنا وسنبقي نتحمل ونقدم لمصر كل غالي وثمين فمن أرض الجنوب خرج النور الي المسكونة بشهادة التاريخ ،والسيد الرئيس شخصياً ولسنا في حاجه الي مناضلين الشاشات وأبطال الجرائد والمواقع الصفراء لإثبات هذا.