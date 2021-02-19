سلوى أبو الوفا: تحرك برلماني قوي لمناقشة تصريحات الإعلامي تامر أمين

طالبت سلوي أبو الوفا، عضو مجلس النواب، الهيئة الوطنية للإعلام وقناة النهار، باتخاذ موقف صارم وقوي تجاه الإعلامي تامر أمين، عما بدر منه من إهانة المواطنين بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص، مضيفة أن هناك حالة من الغضب بين المواطنين في الصعيد والفلاحين بسبب تصريحات الإعلامي بشأن القضية السكانية.

سلوى أبو الوفا: هناك تحرك برلمانى تجاه إساءة تامر أمين

وأكدت عضو مجلس النواب، سلوى أبو الوفا، أنه سيكون هناك تحرك برلماني قوي بمجلس النواب، ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تصريحاته الإعلامية، مشيرة إلى أن تقديم الاعتذار ليس كافيا، لما بدر فيجب ان يكون هناك اعتذارا للمرأة المصرية بشكل خاص.

وأشارت إلى أنه أغفل مناقشة دور المشكلة بشكل رئيسي فبدلا من تناولها إعلاميا وبجوانب مختلف، قام بالسخرية من القضية، مما يفقد للموضوع أهميته، مطالبة الهيئة الوطنية للإعلام بالنظر للمحتوي الذي يقدمه الإعلاميين وما يتضمن خروج تماما تناول القضية والتلفظ بألفاظ لا تناسب مجتمعنا وبيئتنا.