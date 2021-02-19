عصام السقا لتامر أمين: اتمنى التحقيق معك يا تامر ياللي مش أمين

هاجم الفنان عصام السقا تصريحات الإعلامي تامر أمين عن أهل الصعيد والريف، و التي اتهمهم فيها بأنهم ينجبون الأطفال للإنفاق عليهم، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين معتبرينها إهانة للصعايدة والريفيين.



إقرأ أيضًا: النهار تفتح تحقيقًا مع تامر أمين وتعتذر لأهالي الصعيد