عصام السقا لتامر أمين: اتمنى التحقيق معك يا تامر ياللي مش أمين

تامر أمين-أرشيفية
هاجم الفنان عصام السقا تصريحات الإعلامي تامر أمين عن أهل الصعيد والريف، و التي اتهمهم فيها بأنهم ينجبون الأطفال للإنفاق عليهم، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين معتبرينها إهانة للصعايدة والريفيين.
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وكتب السقا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا "يا استاذ تامر أمين، لما تحب تاخد اللقطة مش علي حساب الصعايده، لأنهم أكبر وأنضف مليون مرة من انك تزايد عليهم، أو علي كرامتهم..اتمني أن البرنامج بتاعك يتوقف ويتحقق معاك علشان الموضوع ميعديش مرور الكرام، ياتامر ياللي مش أمين".
تامر أمين يعتذر عن تصريحاته بشأن الصعايدة وأهل الريف
وبالرغم من خروج الإعلامي تامر أمين في فيديو يعتذر عما بدر منه، مؤكدًا أنه لم يقصد الإهانة للصعايدة والفلاحين وقال:"أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم و الاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد، في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له، وتم تقطيعه".
وتابع:"لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة، لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر، وعز مصر وكرامة مصر، أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، أنا أقصد فئة قليلة اللي بتخلف بالعشر عيال علشان يكونوا وسيلة لكسف الرزق ليهم".
وقف برنامج تامر أمين على شبكة النهار
لكن تم إيقاف برنامج تامر أمين، من قبل المجلس الأعلى للإعلام، كما نشرت قناة النهار المذاع عليها البرنامج اعتذار رسمي لكل أهل الصعيد والريف، مؤكدة أنها ستفتح تحقيق في الأمر سريعًا".
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