صور.. القاهرة تنشر الشفاطات بمطالع ومنازل الكبارى تحسبا للأمطار

جدة - نرمين السيد - وتابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال جولة تفقدية، انتشار الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى جميع أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه، مشددا على المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.