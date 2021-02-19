غدا.. اجتماع تحضيرى لمؤتمر رؤساء المحاكم الإفريقية

جدة - نرمين السيد - تنظم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، اجتماعًا تحضيريًّا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك للإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليا خلال وقتا لاحقة خلال العام 2021.





وقال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمين العام لاجتماع القاهرة، إن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائى مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017، بداية الانعقاد السنوى الدورى لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضى ودوره فى المجتمع على المستوى الإفريقى، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة. ويناقش الاجتماع التحضيرى قائمة الموضوعات المهمة التى ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتى على رأسها "العدالة الإلكترونية فى إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا". وأضاف المستشار الدكتور عادل عمر شريف أن نسبة المشاركة تزيد على 45 محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين؛ وسيشارك فى الاجتماع التحضيرى كذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.

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