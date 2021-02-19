إنفوجراف: حالات تتسبب فى رفع عداد الكهرباء.. تجنبها

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز تلك الحالات: وأوضح الجهاز، أنه فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتى كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهرى عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهرى من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة.

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