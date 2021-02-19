محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل بأحياء الدقى والعجوزة

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ، وفقا لبيان صحفى، برفع المخلفات الملقاة بمسار الكورنيش وأى نواتج لأعمال التطوير والرتش، كما شدد على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدا على تذليل أى عقبات تواجه الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية، وأحد الشوارع الرئيسية الهامة بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بتنفيذ نموذج موحد لتطوير البوابات الخاصة بالعائمات والمنشآت السياحية والنوادى النيلية بمسار كورنيش النيل لتعكس المظهر الجمالى اللائق للطريق بالكامل، مشدداً على نقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل.

ووجه رئيس حى العجوزة بالتواجد الدائم على رأس الأعمال لإنهاء أعمال التطوير بشكل أسرع، كما تجول المحافظ بمنطقة الأعمال بنطاق كوبرى عباس بحى جنوب الجيزة حيث أوصى بسرعة إنهاءها مع التوجيه بسحب إحدى العائمات المخالفة وإزالة مطبخ تابع لمطعم من مسار طريق الكورنيش لتلاشى وقوع اى عواقب.

كما أكد المحافظ على الشركات المنفذة بالتواجد الميدانى لمتابعة الأعمال أولا بأول، لضمان تنفيذها وفقاً للرؤية الموضوعة لأعمال التطوير وبالجدول الزمنى المحدد.