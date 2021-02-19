أبرز ما قاله الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية: "بتحملوا أنفسكم فوق طاقتكم" (فيديو)

تعد الزيادة السكانية عائقاً في طريق تحقيق التنمية، وتحظى المشكلة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

وفي كل مناسبة يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الضوء على هذه الأزمة.

ونستعرض في الفيديو التالي، أبرز تصريحات الرئيس حول الزيادة السكانية وأثرها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن موضوع النمو السكانى موضوع مهم جدا، ومن فضلكم ساعدونا فيه، ونفهمه كويس أوى، وأهلنا في الريف والحضر، وأهلنا في كل مكان، صدقنى أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس: "هو أنتم في 2011 عملتوا ثورة، وخرجتوا علشان تحسنوا من أحوالكم، كان المفروض إن الناس تعرف إن الأحوال مبتتحسنش، إلا إذا كان معدل نمو السكان يتناسب مع قدراتنا، لو أحنا 100 مليون نسمة النهاردة، أنا بقولكم الرقم المناسب تريليون دولار يعنى 16 تريليون بالجنيه المصري، ده الرقم اللى يتناسب مع عدد سكاننا، ولو الرقم مش موجود يبقى لازم تعرفوا إن هذا الوضع هيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبى ولن تجدوا ما تتمنوه".