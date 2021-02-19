الزراعة بدون تربة تتنج 12 ضعف الأراضي.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن وزارة الزراعة دائما تبحث عن كل ما هو جديد فى مجال الزراعات فنجد جهد مبذول لتوسيع الزراعة تحت الصوب الزراعية، كما تتجه نحو استخدام الرى الحديث بدلا من الغمر.

وقال فهيم لـ "دوت الخليج"، إن الرى الحديث يستخدم فى الصوب الزراعية، كما ظهرت الزراعة بدون تربة داخل الصوب والتى تنتج ١٢ ضعف إنتاج الزراعة فى الترب فى الأراضي المفتوحة ، ويتم زراعتها فى المواسير .

وأضاف "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه يتم الاستزراع السمكى المتكامل تحت هذه الصوب الزراعية ، فيتم استخدام الصوب لتهيئة المناخ لتربية الأسماك، والمياه لتخصيب الأراضي كنوع من الأسمدة العضوية .

وأوضح أن مصر تعد أكثر دولة في أفريقيا تستطيع تعظيم استخدامات المياه، لذا يجب تطوير منظومة الرى فى مصر أو تحديثه بالتنقيط أو الرش، ووزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الرى حصرت الأراضى التى يجب تطوير الرى فيها أو تحديثه.