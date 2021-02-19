بالانفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء | تعرف عليه

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13 فبراير إلى 19 فبراير 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية، حيث شدد مشروع القانون العقوبة لتكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع دون تصريح، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين، لتنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 163,78 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/2/2021، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعًا، فضلًا عن الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 4198.9 م2 بحي المرج من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بشراء أجهزة علمية لصالح كلية العلوم ومركز التميز للبنوك والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام بكلية الطب بجامعة عين شمس، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة أرض مملوكة للدولة بمساحة 9.9 فدان، ناحية طريق بلبيس ـ القاهرة الصحراوي، بمحافظة الشرقية، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، لإقامة منطقة خدمات لوجستية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تمت الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "CTP" المتخصصة في إقامة مجمعات الأعمال، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لبحث ضخ استثمارات جديدة طويلة الأمد في مصر تقدر بـ 300-600 مليون دولار خلال 5 سنوات بإقامة مجمعي أعمال لتوفير 14 ألف فرصة عمل.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض جهود تطوير شركات القطاع العام، وتحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لتلك الشركات، بالإضافة إلى عقد سيادته اجتماع مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، ونقيب المهندسين، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، فضلًا عن عقد اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، والأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، وذلك لبحث المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل المرافق للقرى، وخطط تطوير القاهرة التاريخية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة في قطاع تقديم الخدمات الصحية، وأهمية التواصل المستمر بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب لتحقيق مصالح المواطنين، فضلًا عن عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، حيث تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين لإسناد الأعمال إليهم، وتم التنسيق مع المحافظات من أجل تسليم المواقع المقترحة لإقامة محطات المياه والصرف الصحي، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدولة للإنتاج الحربى، ومسئولي وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة خطوات المسح الشامل للقرى المستهدف تطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، حيث شدد على الاستفادة من بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ مشروعات القرى، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية فضلا عن ،اجتماع لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من مسئولي الوزارة والجهات المعنية، بالإضافة إلى تفقد سيادته مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع تطوير منطقة مثلث ماسيرو، كما تابع أعمال الإزالات بالمنطقة العشوائية الموجودة خلف مسجد المسبح بالسيدة عائشة بعد نقل سكانها لمشروع الأسمرات، فضلًا عن الإدلاء بتصريحات عقب تفقد مشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون حيث أكد على أن عمليات التطوير بمثابة "تدخل جراحي" وتحرص على النسيج والطابع العمراني، وكذا على تطوير المناطق المسجلة كتراث عالمي.

كما شملت الأنشطة أيضًا، استعراض رئيس مجلس الوزراء تقرير من وزيرة الثقافة حول إطلاق مشروع "المسارح المتنقلة" في إطار المشروع القومي للعدالة الثقافية، وذلك في ستة أقاليم على مستوى الجمهورية، وكذلك متابعة مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إجراءات طرح المرحلة الثانية من الوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتي بنها وميت غمر، كما شهد بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز (الإيرباص A320Neo)، وذلك بأكاديمية "مصر للطيران" للتدريب، برفقة وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني.