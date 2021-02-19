موجز السوشيال ميديا.. هجوم شديد على تامر أمين بسبب "الصعايدة".. وأحمد موسى ومصطفى بكري يتضامنان

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طريقته كارثية.. هجوم شديد على تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تامر_امين بعد تصريحاته الأخيرة عن الصعايدة

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كلمتين ل تامر أمين

رجاله الصعيد والارياف وبناتهم اشرف منك " و "‏الاستاذ تامر أمين، ناقش قضية جوهرية مثل قضية الانجاب بكثرة، فى الصعيد على وجه الخصوص، بطريقة كارثية..قلنا مرارا، أن جزء من نجاح أى سياسى أو إعلامى، عندما يخاطب مجتمع ما، لابد أن يعرف ثقافة وعادات وتقاليد من يخاطبهم..المرأة فى المجتمع الصعيدى، خط أحمر.. الاقتراب منه كااارثة..!!"

شاهد.. حسن شاكوش يغني مع أصالة بنت الجيران



نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش فيديو جديد له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يغني للفنانة أصالة.

وظهر حسن شاكوش بالفيديو وهو يغني لاصالة

اغنية " بنت الجيران "من احدى الأفراح التي تواجدت بها الفنانة السورية وعلق شاكوش قائلا " اتشرفت اني غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة سكر محلي ".

استنكر الاعلامي احمد موسي تصريحات الاعلامي تامر امين عن الصعايدة والارياف في برنامجه امس على قناة النهار .

وكتب احمد موسي عبر صفحته بفيس بوك قائلا "كل التقدير والأحترام لأهلي في الصعيد وكل مصر .. كل التقدير لكل بنت وسيدة مصرية من الصعيد والريف .. أنتم جميعا فخرنا وشرفنا يا أعز الناس .. فخور أنني مصري صعيدي من أب وأم من قرية شطورة بقلب صعيد مصر النابض الشريف العفيف بكل أهله ..نعم حقكم محفوظ ولن نسمح أبدا أبدا بمن يتطاول أو يقترب من أهلنا ..المحاسبة واجبة وبسرعه ".

الصعيد مصنع الرجال.. مصطفى بكرى يوجه رسالة قوية لـ تامر أمين



علق الإعلامي مصطفى بكرى على تصريحات الإعلامي تامر أمير الأخير عن أهالي الصعيد عبر برنامجه على قناة النهار

‏وكتب مصطفى بكرى عبر حسابة بتويتر قائلا "الأخ الإعلامي تامر امين ، نساء الصعيد لا يعملن خادمات في البيوت ، ورجال الصعيد لا يقبلون الجلوس في البيوت لتصرف عليهم بناتهن ، الصعيد مصنع الرجال ، ويعرف العيب جيدا ، أتمني منك الاعتذار لمن أصيبوا برزاز كلماتك".