إنفوجراف: مد إجازة نصف العام أبرزها.. حصاد الحكومة خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 13 فبراير إلى 19 فبراير 2021، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار مجموعة من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية، وشدد مشروع القانون العقوبة لتكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فى حال قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع دون تصريح، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين، لتنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 163.78 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9-2-2021، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 51 مشروعًا، فضلاً عن الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 4198.9 م2 بحى المرج من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المتعلق بشراء أجهزة علمية لصالح كلية العلوم ومركز التميز للبنوك والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام بكلية الطب بجامعة عين شمس، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلاً عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة أرض مملوكة للدولة بمساحة 9.9 فدان، ناحية طريق بلبيس ـ القاهرة الصحراوى، بمحافظة الشرقية، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، لإقامة منطقة خدمات لوجستية.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتمت الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، واستئناف الفصل الدراسى الثانى، إلى جانب عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة "CTP" المتخصصة فى إقامة مجمعات الأعمال، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لبحث ضخ استثمارات جديدة طويلة الأمد فى مصر تقدر بـ 300-600 مليون دولار خلال 5 سنوات بإقامة مجمعى أعمال لتوفير 14 ألف فرصة عمل.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض جهود تطوير شركات القطاع العام، وتحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لتلك الشركات، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع أعضاء هيئة لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشؤون المجالس النيابية، ونقيب المهندسين، ونائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، فضلاً عن عقد اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، والأمين العام لحزب مستقبل وطن، لبحث المشروعات القومية الجارى تنفيذها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل المرافق للقرى، وخطط تطوير القاهرة التاريخية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، الاجتماع الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتمت مناقشة الجهود المبذولة فى قطاع تقديم الخدمات الصحية، وأهمية التواصل المستمر بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب لتحقيق مصالح المواطنين، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وتم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين لإسناد الأعمال إليهم، والتنسيق مع المحافظات من أجل تسليم المواقع المقترحة لإقامة محطات المياه والصرف الصحي، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدولة للإنتاج الحربى، ومسؤولى وزارتى التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة خطوات المسح الشامل للقرى المستهدف تطويرها ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري، وشدد على الاستفادة من بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى تنفيذ مشروعات القرى، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية فضلا عن اجتماع لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد رئيس الوزراء، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من مسؤولى الوزارة والجهات المعنية، بالإضافة إلى تفقده مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع تطوير منطقة مثلث ماسيرو، كما تابع أعمال الإزالات بالمنطقة العشوائية الموجودة خلف مسجد المسبح بالسيدة عائشة بعد نقل سكانها لمشروع الأسمرات، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات عقب تفقد مشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، وأكد على أن عمليات التطوير بمثابة "تدخل جراحى" وتحرص على النسيج والطابع العمرانى، وكذلك على تطوير المناطق المسجلة كتراث عالمى.

كما شملت الأنشطة أيضًا، استعراض رئيس مجلس الوزراء، تقرير من وزيرة الثقافة حول إطلاق مشروع "المسارح المتنقلة" فى إطار المشروع القومى للعدالة الثقافية، وذلك فى ستة أقاليم على مستوى الجمهورية، وكذلك متابعته مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إجراءات طرح المرحلة الثانية من الوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتى بنها وميت غمر، كما شهد بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلى من طراز "الإيرباص A320Neo"، وذلك بأكاديمية "مصر للطيران" للتدريب، برفقة وزيرى السياحة والآثار، والطيران المدنى.