صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى لـ9 آلاف مرشد سياحى الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الدفعة الأولى تم صرفها فى شهر سبتمبر 2020، لمساعدة أسر المرشدين السياحيين، فى مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدارس والجامعات.

وأضافت أنه جارٍ حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية، يوم الأحد الموافق 21/2/2021، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن هذه المبادرة تأتى فى ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه، والتى تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع السياحة.

وأوضحت القباج أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدى وزارة السياحة، يبلغ نحو 12.424 مرشد سياحى.

وقد وضعت الوزارة بعض المعايير لتحديد المستحقين للدعم الاستثنائى، حيث تم استبعاد حالات الوفاة، والعاملين بالقطاع الحكومى، وأصحاب المعاشات، أو المستحقين لمعاش، أو شريك فى شركة، أو المستحقين لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن هذا الدعم يأتى فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة شهور بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.

وتأتى مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى، فى إطار إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة، التى تمر بها البلاد نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين فى القطاع السياحى فى مثل هذه الظروف.