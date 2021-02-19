برلمانية لـ تامر أمين: المرأة فى حياة الصعيدى مصونة وأشبه بالكنز

جدة - نرمين السيد - أكدت منال نصر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون العربية، أن المرأة فى حياة الصعيدى مصونة وأشبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، موجهة سؤالا إلى الإعلامى تامر أمين قائلة: "كيف تجرؤ على عائلات الصعيد التى تنتسب إلى أشرف العائلات والقبائل العربية التى تنتسب إلى سلالة الأشراف".





وأضافت نصر، أن المرأة الصعيدية فهى تحافظ على تقاليدها وتراثها وطقوسها منذ زمن الفراعنة، وتستخدم حكمتها المدفونة داخل فطرتها، معلقة: "المرأة فى الصعيد ليست امرأة ضعيفة أو هشة أو مقهورة كما يتصورها هذا الإعلامى".

وعن التاريخ المشرف للمرأة قالت البرلمانة: "كان لهدى شعراوى دور لن ينساه التاريخ، فقادت أول مظاهرة نسائية ترفض نفى سعد زغلول وتناصر الثورة المصرية، وإيضًا أمينة الحفنى، بنت المنيا أول فتاة مصرية تتخرج فى كلية الهندسة، والدكتورة رتيبة الحفنى، وأمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء، وغيرهن الكثيرات".

وأوضحت أنها ستتقدم ببيان عاجل إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بعد إهانة الإعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد، مؤكدة أن تصريحات تامر أمين الأخيرة، لن تمر مرور الكرام، لا سيما وأن من المعروف عن أبناء الصعيد اعتزازهم بأنفسهم ورفضهم لأى إهانة.

وشددت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عند حديثه عن الزيادة السكانية لم يسيئ لأى فئة من فئات المجتمع، بل إن الرئيس السيسى مهتم بالتطوير فى كل ربوع الوطن والدليل المشروعات القومية التى تتم فى الصعيد.

يذكر أن تامر أمين قال فى أحد تصريحاته خلال برنامج "آخر النهار" عبر فضائية النهار، معلقا على الزيادة السكانية فى الصعيد: "الناس هناك يقوموا بالخلفة علشان عيالهم هم اللى يصرفوا عليهم.. الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خدامات".