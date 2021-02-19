صور.. محافظ الإسكندرية: السيسى وجه بنقل سكان عقار كوم الشقافة لـبشائر الخير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له خلال لقاءه سكان عقار كوم الشقافة المائل، وعددهم 8 أسر، اليوم الجمعة، وذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الدائرة، وسحر شعبان، رئيس حى غرب.

وقال الشريف، إنه بعد رفع شكوى الأهالى إلى الرئيس السيسى، أعطى تعليمات فورا بتوفير وحدات سكنية لهم مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة بشاير الخير.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم نقل الأسر إلى شقق بشائر الخير بدءا من الغد، موجها الشكر إلى الرئيس السيسى، على الاستجابة السريعة لدعم الأهالى المتضررة بالعقار المائل.

وأكد المحافظ، أن الدولة لا تبخل بأى جهد للوقوف بجانب أبنائها، لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم، رغم الظروف الصعبة والتحديات التى تواجهها فى جميع القطاعات.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت بلاغا، فى 6 فبراير الجارى، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 بشارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحى غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضى و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وأصدر المحافظ الإسكندرية، عدة قرارات منها إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل من السكان، وهدمه حتى سطح الأرض.