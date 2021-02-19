بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي، استعدادا للسفر إلى تنزانيا، للمشاركة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الذي يواجه فيها سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل.
وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث من المنتظر أن تطير البعثة على متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران.
واختتم الأهلى، بعد ظهر اليوم الجمعة، تدريباته باستاد مختار التتش، واختار الجهاز الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر إلى تنزانيا للمشاركة في البطولة، بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتربع الأهلي على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.
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