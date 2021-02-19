نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها كالتالي :
الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين والتحقيق معه
تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو
تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق
بالأيام .. ننشر تفاصيل جداول حضور الطلاب في المدارس خلال الترم الثاني
ماذا قرر وزير التعليم لحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج ؟ تفاصيل
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. اعرف حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع
عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اهم الاخبار.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات بالشهر العقاري.. وأزمة تامر أمين والصعايدة تشتعل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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