بعد اعتذاره لها.. أسما لوالدها شريف منير:أبويا العمر كله أنت السند والضهر

نشرت أسما شريف منير رسالة طويلة لوالدها الفنان شريف منير تعبر فيها عن امتنانها لوجوده في حياتها، ومواقفه معها، مؤكدة أنها كانت على خلاف معه بالأمس وتفاجأت بأنه يصالحها عبر منصات السوشيال ميديا أمام الجميع، لترد عليه برسالة مطولة مليئة بكلمات الود والحنان والتقدير.

موقع دوت الخليج الاخباري ينشر رسالة أسما لوالدها شريف منير

وأعادت أسما نشر الفيديو الذي اختاره والدها ليصالحها به، وهو عبارة عن "برومو" برنامجهم "أنا وبنتي"، والتي يظهران فيه وهما يتشاجرا، وعلقت عليه:"هي دي تقريبًا علاقتي أنا وأبويا ناقر و نقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل، الاثنين طيبين، بس سخنين و متسرعين".

أسما شريف منير تعبر عن تأثرها برسالة اعتذار والدها لها

وتابعت:"عايزة احكيلكم على موقف مهم جدًا وأثر فيا.. أبويا عمل حاجة امبارح، علمتني حاجات كتير اوي، للي ميعرفش كان في سوء تفاهم كده و كنت زعلت شويه منه.. فاجأه لقيته منزل ڤيديو عنده على الانستجرام، بيطيب خاطري، و بيقولي ماتزعليش قدام كل الناس".

وعن سعادتها بتلك المفاجأة قالت:" طبعًا أنا كنت طايرة من الفرحة و نسيت اصلًا إني كنت في يوم زعلانه، لأنها حركة في منتهي الجمال، والحنية والطيبة، و كمان علمتني كتير أوي و ده اللي خلاني احكي الموضوع".

وأضافت:"اتعلمت إن الاعتذار بيكبر الواحد جدًا عمره ما يصغره، الكبرياء اللي يخلي حد فاكر انه لو معتذرش هو كده جامد ده كلام فارغ، علمني اني لما ازعل بنتي، اعتذر لها، لو فعلًا غلطانه عشان عرفت قد ايه بيفرق في النفسية، ومش عشان احنا أهل يبقى مش وارد إننا نغلط".

أسما عن والدها شريف منير: نجح في معادلة صعبة أنه يكون أخويا وصاحبي

وعن شريف منير قالت:" أبويا جريء و صادق و اللي في قلبه على لسانه وأنا بحترمه، و بحبه وبتعلم منه كله يوم، عامل معدله صعبه و حقيقي خطيرة، مكس كده ما بين أنه صاحبي وأبويا، يعني ضحك و تهريج و احكيله كل حاجة، بس وقت الجد عسكري واقفة قدام حضرت الظابط".

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واختتمت رسالتها:"ربنا يبعد عنا العين الوحشة، و يباركلي فيه، وفي عمره وافضل اتعلم منه كل يوم و افضل فخوره انه ابويا العمر كله..السند والضهر".يذكر ان شريف منير نشر فيديو يصالح فيه أبنته أسما وعلق عليها:"أنا منزّل الكليب ده علشان بصالح أسما.. بنتي وحبيبتي.. لإني كنت مزعلها.. متزعليش مني يا أسما.. أنا فعلاً كنت بايخ".