دوت الخليج يرصد انتفاضة نواب الصعيد بالبرلمان ضد تامر أمين.. ألفت المزلاوى تصفه بالحشاش.. ومصطفى سالم: الصعيد مش هايسكت

أثارت تصريحات الإعلامى تامر أمين، المسيئة إلى أهالى الريف المصرى، وخاصة الصعيد، غضب واسع لدى عددًا من أعضاء مجلس النواب، حيث جاءت الردود فى سياق من النقد اللاذع، ونرصد فى التقرير التالى أبرز تلك الردود:

طارق رضوان يشن هجومًا شرسًا على تامر أمين

علق رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، على تصريحات الإعلامى تامر أمين، وقال فى حديث له:" أرفض نهائياً حديث الإعلامي، تامر أمين، عن أبناء وبنات الصعيد والريف في شأن ما ورد علي لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة "علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات متناسياً أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد أو الريف"

وتابع عضو مجلس النواب، طارق رضوان:" حديث الإعلامى تامر أمين، به اجتزاء واضح لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية والتي نصت علي ضرورة مواجهة الإشكاليات والملفات التي تسببت في العديد من الأزمات، وعلى الإعلامى تامر أمين، أن يراجع تصريحاته وما يتمخض علي من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي ، واذ اتقدم بصفتي التشريعية وفي الأصل صعيدياً معتزاً بأصولي الي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن".

مصطفى سالم لتامر أمين: الصعيد مش هايسكت على إهانته

وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، النائب مصطفى سالم، رسالة شديدة التحذير للإعلامى تامر أمين، حيث قال:" قادت السطحية للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية، ولكنك تناولت المجنى عليه وليس الجانى، حيث أن الحكومات السابقة لم توفر لأهالى الصعيد حياة كريمة، مثلما وفروها إلى أمثالك".

وأضاف عضو مجلس النواب، مصطفى سالم، إن من يتحدث بهذا الحديث البغيض عن بنات الصعيد و أبنائه لابد أن يوقفهم الوطن عند حدهم قبل أن يشعلوا الفتنة".

وفى نهاية حديثه، وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة، رسالة حادة إلى الإعلامى، تامر أمين، حيث قال:" تامر أمين ستعلم كيف تحسب كلامك قبل أن تقوله و كيف تتخلى عن استعلاءك و عنصريتك، سيأتي بك أبناء الصعيد أمام كل المحافل القانونية وسنستخدم أدواتنا الرقابية لمحاسبتك على ما جهلت به علينا في حديثك.

خالد أبو نحول يتقدم بأول طلب إحاطة

جاء أول تحرك برلمانى من قبل النائب خالد أبو نحول، حيث أعلن تقدمه بطلب إحاطة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بشأن إهانة الإعلامي تامر أمين للصعايده والفلاحين، فى معرض حديثه عن أسباب ومبررات الزيادة السكانية فى مصر، حيث استخدم مصطلحات وألفاظ تسيئ لهم وتهينهم، وهو ما يتنافي مع تحركات وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه الأزمة.

وأكد عضو مجلس النواب، خالد أبو نحول أن الإعلامي تامر أمين تحدث بشكل مهين عن الأهالي في صعيد مصر وفي ريف مصر، وهو ما أغضب أهالى الصعيد من حديثه".

نانسىى نعيم تتقدم باستجواب لوزير الإعلام بعد تصريحات تامر أمين

النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، تقدمت بأول استجواب لوزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، حيث أكدت أن ما وجهه الإعلامى تامر أمين من إساءة للمرأة الصعيدية والصعيد بوجه عام يعد إهانة في حق المرأة المصرية عامة والمرأة الصعيدية بوجه خاص، وبه تطاول غير مقبول على المرأة في الصعيد.

إبراهيم أبو دوح: نرفض اعتذار تامر أمين.. وسنتخذ الاجراءات اللازمة

شن النائب إبراهيم أبو دوح، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الإعلامى تامر أمين، وقال:" سنتخذ حزبياً وسياسياً كافة الإجراءات للدفاع عن هويتنا وعن تاج رؤسنا أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في الريف والصعيد، كما أرفض أعتذاره وإعتذار القناة، ، ونحتاج لقوانين أكثر شده وحده تكون هي الضابط وميثاق الشرف والأمان للسلام المجتمعي.

ألفت المزلاوى: تامر أمين وغد حشاش

النائبة ألفت المزلاوى، وجهت هجومًا شرسًا للإعلامي تامر أمين، حيث قالت:" لماذا كل هذا الغضب من وغد أحمق ، هل صعيدنا الطيب ينتظر شهادة من ثمل حشاش، هل عظمة الصعايدة التى تشيد بها كل الدنيا وتفخر بها كل ابنائو، هل يمكن أن تهتز من تصريحات إعلامى فاشل ومغمور، طوح التاريخ صفحته من أكثر من 15 سنة.