النائبة ألفت المزلاوي لـ تامر أمين "اعتذارك مرفوض روح قدم كفنك للصعايدة"

صرحت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، تعليقًا على الإساءة التى وجهها الإعلامى تامر أمين، إلى أهالى الصعيد، حيث قالت:" إنه يمكنك من خلال كبسة واحدة على محرك الإنترنت جوجل، عن المدعو تامر أمين، ستدرك ما هو حجم تامر أمين الحقيقي ، إضافة إلى سمعته السيئة فضلا عن صوره المختلفة فى الملاهى الليلية وفتيات الليل.

ألفت المزلاوى:

وتابعت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى:" صعيد مصر لا ينتظر شهادة من شخص مثله، شخص ثمل وأضافت:" اللى بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب".

وأضافت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى:" اعتذارك مرفوض وروح قدم كفنك للصعايد، علشان يقبلوا اعتذارك".

ولفتت النائبة إلى أنه إذا كان تامر أمين، قد أخذه "التريند" إلى التجريح، فإنه يجب أن يأخذنا "السياق" إلى المكايدة والتوبيخ، فالذين دافعوا وردوا وشجبوا تلك التصريحات المقيتة كانوا صفوة الكتاب والبرلمانيين

وأصحاب الرأي والوعي، وعشرات الآلاف من رواد شبكات التواصل االجتماعي وهذا يكفي ومبالغ

فيه، مشيرة إلى أنه كلما زادت التوبيخات زادت شهرته، وحقق هدفه من حيث ركوب الترند، فقد اعتاد على السخرية والشتائم والبصق على الوجو، والصفع على "القفا".

كما أكدت النائبة ألف المزلاوي عضو مجلس النواب على أن الرد الأمثل على اهانات "امين" ومن على شاكلته هو تعظيم الإستفادة من مبادرات السيد الرئيس بتطوير الصعيد وتحديثه واعطاؤه قدره والاهتمام بمستقبله من الناحية التنموية.

وطالبت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، دعوة نواب البرلمان لتقديم بيانات عاجلة طلبا للإعتذار أو معاقبة أو إيقاف هذا الإعلامي عن العمل، فضلًا عن أن البيانات العاجلة من الأفضل أن تكون للحديث عن التمنية وزراعة الأمل فى الصعيد وأبنائه، مؤكدة أن هذا القضايا يجب ألا تشغلنا عن أداء مهامها وخدمة الجماهير