تسعيرة حسام البدري.. 2 مليون جنيه في المباراة و"الحسابة بتحسب"

أثار خبر زيادة راتب حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الكثير من الجدل والغضب عند بعض جماهير الكرة المصرية، خاصةً وأن البدري مازال لم يقدم المردود المنتظر مع المنتخب المصري.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة شؤون الكرة في مصر عن أن زيادة راتب حسام البدري، كان على حسب تعاقده والذي يحمل بند لزيادة راتبه بنسبة 10% سنويا.

وتولى حسام البدري قيادة المنتخب المصري في يوم 19 سبتمبر من العام 2019، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي أخفق مع المنتخب المصري بعد خروجه من أمم أفريقيا من الدور السادس عشر بنفس العام والتي أقيمت في مصر.

قاد حسام البدري المنتخب المصري في 6 مواجهات جاءت نتائجهم كالآتي:

مصر 0 – 1 بوتسوانا

مباراة ودية

مصر 0 – 1 ليبيريا

مباراة ودية

مصر 1 – 1 كينيا

أول مباراة رسمية للبدري، بتصفيات أمم أفريقيا، وشهدت التعادل على الأراضي المصرية

جزر القمر 0 – 0 مصر

ثاني المباريات الرسمية، وكانت خارج الديار

مفاجأة حسام البدري الجديدة في المنتخب.. تفاصيل

مصر 1 – 0 توجو

ثالث المباريات الرسمية

توجو 1 – 3 مصر

آخر المباريات الرسمية للمنتخب

وبذلك يكون البدري قد حقق في قيادة المنتخب الفوز في مباراتين، وخسر في اثنتين، وحقق التعادل في 3 مباريات، ي نتائج استحق عليها حتى الآن مبلع 12 مليون و 750 ألف جنيه.

وبذلك تكون تكلفة المباراة تحت قيادة البدري حوالي 2 مليون و125 ألف جنيه.

يذكر أن مصر الآن هي متصدرة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني.