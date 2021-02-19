صور.. صحة القاهرة الجديدة تنجح فى إجراء جراحة دقيقة بالوجه والفكين 

جدة - نرمين السيد - نجح الفريق الطبى بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القاهرة الجديدة، بإجراء جراحة دقيقة لمريض جاء بحادث اصطدام موتوسيكل، أدت إلى كسور متعددة فى الوجه منها عظمة الوجنة ومحجر العين، مما أدى إلى عدم انتظام مستوى العين اليسرى عن العين اليمنى.





ونجح الفريق الطبى فى إعادة رد وتثبيت عظم محجر العين، وإعادة مستوى العين إلى مكانها الطبيعى وتثبيت عظام الوجنة باستخدام شرائح ومسامير تحت تأثير مخدر والمريض بحالة جيدة.

شمل الفريق الطبى الدكتور حاتم مطر رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، والدكتورة أسماء عسكر والدكتور محمد طلعت.

أكد الدكتور محمد ماجد، مدير عام مستشفى القاهرة الجديدة، أن المستشفى تحتوى على 12 سريرا مجهز بأحدث التجهيزات، وتقوم عيادة القلب بتقديم كافة الخدمات الطبية لمرضى القلب.

وقال مدير عام المستشفى، إن المستشفى تقوم بتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعى والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثى الولادة، مزود بـ16 حضانة.

كما يجرى تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال، ووحدة الغسيل الكلوى المزودة بـ22 ماكينة غسيل كلوى.

وقال ماجد، إن المستشفى افتتحت مركز أبحاث القلب بمستشفى القاهرة الجديدة، بعد التشغيل التجريبى، والذى يضم وحدة قسطرة القلب ورعاية القلب المركزة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن خطة تطوير مستشفى القاهرة الجديدة، تشمل إضافة عدد من الأجهزة طبية، مثل جهاز الرنين المغناطيسى وجهاز قياس كثافة العظام dexa، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجى د. كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.