صور.. جمعية شرق المتوسط وإيفا فارما يناقشان تأثير كورونا على أورام الرئة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد النادى، أستاذ الأمراض الصدرية فى كلية الطب جامعة القاهرة، وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن مناعة مريض الأورام أقل من الشخص العادى، وإذا أصيب بفيروس كورونا تزداد لديه احتمالية تعرضه للمضاعفات التى قد تودى بحياته.

وشدد على ضرورة الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعى، حتى مع بدء التطعيم بلقاحات فيروس كورونا الجديدة.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية، أن علاج فيروس كورونا لمريض اﻻورام لا يختلف عن الحالات الأخرى، لكنه يستلزم توقف علاج الأورام مؤقتًا لحين التعافى من الفيروس، على أن يتم ذلك من خلال قرار مشترك من طبيب الأورام وطبيب الأمراض الصدرية وفقًا لحالة المريض.

وأوضح أن "ريمديسيفير" هو العلاج الأنسب للحالات الحرجة والمتوسطة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض اخرى، وهو الأنسب فى الحالات البسيطة والمتوسطة لمن لديهم عوامل خطورة أخرى، مثل أصحاب الأمراض المزمنة، او المصابين بالأورام والأمراض المناعية، أو كبار السن.

وأشاد بجهد "إيفا فارما" كشركة مصرية رائدة، توفر الأدوية للمريض المصرى، بأسعار مخفضة وجودة عالية، وهو ما اتضح فى أزمة كورونا حينما وفرت الشركة "ريمديسيفير" ومثائل "هيدروكسى كلوروكوين".

وطالب مرضى الأورام بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية فى التعاملات اليومية، وعند الذهاب إلى المنشآت الصحية لتلقى جلسات العلاج الكيماوى أو الإشعاعى، مؤكدًا تطبيق المستشفيات لقواعد صارمة فيما يخص نقل العدوى.

كما أكد ضرورة الفحص الدقيق من قبل الطبيب المختص وعدم الاكتفاء بالكشف الظاهرى، فى حال وجود بعض الأعراض مثل الكحة المستمرة لأكثر من أسبوعين وعدم الاستجابة للعلاج، ووجع الصدر، لأن هذه الأعراض قد تكون مؤشر على الإصابة بأورام الرئة وليس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله استشارى علاج الأورام، إن فيروس كورونا انعكس سلبياً على تشخيص حالات أورام الرئة، موضحًا أن تشابه الأعراض بين الإصابة بالفيروس مع بعض الحالات التى قد تكون مصابة بأورام الرئة، جعل هؤلاء المرضى يتلقون علاج كورونا ويضيعون فرصة التشخيص المبكر للأورام.

وأكد أن عقار "ريمديسيفير" أمن على مرضى الأورام فى حالة إصابتهم بكورونا، لافتًا إلى العلاجات الحديثة للأورام، سواء العلاجات المناعية أوالموجهة، ساعدت على إطالة عمر المريض حتى إذا كان فى المراحل المتأخرة.

وكشف عن أن أورام الرئة من أعلى الأورام الموجودة فى مصر، وأنها تأتى فى المرتبة الأولى عند الرجال، وفى المرتبة الثانية عند السيدات بعد أورام الثدى.

وأردف: 90% من حالات أورام الرئة كانت بسبب التدخين، وأنه كلما زادت سنوات التدخين زادت احتمالية الإصابة بالأورام، لافتًا إلى أنه يمكن حساب معامل التدخين من خلال عدد السجائر اليومية مضروب فى عدد سنوات التدخين.

وتابع: إذا كان الرقم أعلى من 400 تزداد احتمالية إصابة الشخص المدخن بأورام الرئة، وشدد على ضرورة خضوع المدخنين للفحص الدورى لضمان الاكتشاف المبكر فى حالة الإصابة.

وقال د. أمجد طلعت مدير عام وحدة الأدوية المتخصصة بإيفا فارما للأدوية التى حصلت على ترخيص تصنيع "ريمديسيفير"، إن الشركة وفرت الدواء من منطلق المسئولية الطبية والمجتمعية كشركة عالمية.

وتابع: أظهرت الأبحاث والدراسات أن مرضى سرطان الرئة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وارتفاع خطر حدوث مضاعفات نتيجة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أنه فى ضوء هذا اليوم العلمى تقوم بنشر التوعية تجاه المرض والإعلان عن توافر علاج ريمديسيفير، وهو العلاج الوحيد المعتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الكورونا فى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة فى مصر.

ونوه إلى أن مصر كانت من أول 3 دول فى العالم قامت بإنتاج واستخدام علاج ريمديسيفير، مشيرًا إلى أن البروتوكول المصرى لعلاج فيروس كورونا من الأفضل على مستوى العالم ويتم الإشادة به فى المحافل الدولية.