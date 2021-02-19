جدة - نرمين السيد - افتتحت مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الجمعة، 14 مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بأنحاء الجمهورية.





وبلغ إجمالى عدد افتتاحات وزارة الأوقاف للمساجد من أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 912 مسجدًا، على مستوى الجمهورية. والمساجد التى تم افتتاحها هى: 1. مسجد : الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق.

2. مسجد : محمد حسن – ع.السايح – إدارة الغرق قبلى.

3. مسجد : الرحمة – الحصرى – حلفه – إدارة إطسا.

4. مسجد :النزلاوى – إدارة إطسا.

5. مسجد : الرحمة – أبو صير – إدارة إطسا.

6. مسجد : السعده البحرى – إدارة إطسا.

7. مسجد : المدينة المنورة – روما – الغرق القبلى.

8. مسجد : النور عباس – كحك بحرى – إدارة الشواشنة.

9. مسجد : محمد يوسف – كحك بحرى – إدارة الشواشنة.

10. مسجد : مسرة – ع. مسرة – إدارة الشواشنة.

11. مسجد : الصعايده البحرى – الصعايده - إدارة الشواشنة.

12. مسجد : أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنة.

13. مسجد : ع. ميزار – إدارة الشواشنة.

14. مسجد : العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثانى.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. الأوقاف : افتتاح 14 مسجدا فى الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.