على متن أحدث طائرات مصر للطيران.. بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا.. شاهد

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، متوجهة إلى دار السلام بتنزانيا، للمشاركة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الذي يواجه فيها سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث كان في استقبالهم فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات سفرهم علي متن رحلة خاصة رقم MS3910 من طراز إيرباص A320Neo التابع للشركة الوطنية.

واختتم الأهلى، بعد ظهر اليوم الجمعة، تدريباته باستاد مختار التتش، واختار الجهاز الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر إلى تنزانيا للمشاركة في البطولة، بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتربع الأهلي على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشة ومحمود كهربا والتر بواليا.