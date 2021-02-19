بعد الإعلان عن رحيله من نادي الزمالك.. عبدالله جمعة: "ماليش دعوة"! (صور)

أعلن شخص يدعى حازم أبوالفتوح، ملقبا نفسه بوكيل أعمال لاعب الزمالك عبدالله جمعة، وأعلن أن اللاعب لن يستمر مع نادي الزمالك وأنه سيرحل للعب بأحد أندية الخليج.

وخرج عبدالله جمعة منذ قليل لينفسي كل ما قيل، وينفي علاقته بهذا الشخص، ويؤكد أنه ليس وكيله ولا علاقة له به.

وكتب عبدالله جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": " ليس لى أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثلنى وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عنى .. أرجو تحرى الدقة.. وكيلى الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد".

وجاء تصريحات أبوالفتوح كالآتي:

"عبدالله اتخذ قراره بالتفكير في عروض خليجية، وبالفعل بدأنا الاتصالات و3 أندية من دولة واحدة مهتمون بالتعاقد معه".

وتابع: "ذلك الاهتمام ليس وهميًا، حيث سيأتي عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة، وسنعلن وقتها عن تفاصيل العرض، والأمور تسير بشكل إيجابي".

وأكد فتوح أن عبدالله لن يجدد للزمالك بنسبة 90%، وأنه سيتم عقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الفترة المقبلة لدراسة طريقة إتمام صفقة رحيله إلى الخليج، وهناك سعي جاد لإنهاء الأمور بشكل احترافي والتوصل لحل مناسب.

ويستعد فريق نادي الزمالك للعب مباراة هامة بالجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، أمام فريق تونجيث السنغالي، في مباراة تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وكان نادي الزمالك قد تعثر في مباراة الجولة الأولى بالتعادل السلبي أمام فريق مولودية الجزائر.



وأعلن نادي الزمالك عن سلبية مسحة الكشف عن فيروس كورونا لجميع لاعبي نادي الزمالك قبل السفر للسنغال غدا السبت لمواجهة تونجيث.