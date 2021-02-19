تسبب في أزمة كبري .. بكري يطالب جبالي باستدعاء وزير الإعلام بسبب إهانة الصعايدة في الفضائيات

طالب النائب مصطفي بكري ، المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، استدعاء أسامة هيكل وزير الاعلام، لمعرفة مدي إلتزام القنوات الفضائية بقوانين الشرف الإعلامي والإخلاقي ومعرفة الاجراءت المتخذة حيالها.
الرئيس السيسي والصعيد
وقال بكري، في طلب تقدم به لرئيس مجلس النواب، أن بعض القنوات الفضائية دأبت علي توجيه إهانات مباشرة إلي أبناء وسيدات محافظات الصعيد، وكان آخرها الإهانة الموجهة من الإعلامي تامر أمين، علي قناة النهار والتي تسببت في أزمة كبري.
تامر أمين نادمًا: جزمة الصعايدة فوق راسي ونسايبى من هناك "فيديو" .
وتابع بكري :" أنه علي الرغم من إعتذار الاعلامي تامر أمين ،وإعتذار قناة النهار الا اننا في حاجه الي ضوابط محددة تمنع تكرار تلك الاهانات والاجراءات المتخذة في ذلك".
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