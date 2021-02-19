سفير مصر في كندا يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي

التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، اليوم الجمعه، عبر الفيديوكونفرانس مع النائب "سفين سبنجمان" رئيس لجنة الشئون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وذلك في إطار التواصل الذي يقوم به السفير المصري مع مختلف دوائر صنع القرار في كندا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكندية في كافة المجالات، وشرح الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة.

وقال أبو زيد أنه يحرص بشكل دائم علي التواصل مع أعضاء البرلمان الكندى بمجلسيه، العموم والشيوخ، لشرح التطورات التى تشهدها مصر في كافة القطاعات وبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية/الكندية بما يعود بالمصلحة المشتركة علي البلدين والشعبين الصديقين، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يتسم بأهمية خاصة لسببين، الأول هو رئاسة النائب " سبنجمان" للجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم، وهى اللجنة المعنية بمتابعة علاقات كندا الخارجية ولها تأثير كبير علي موقف الحكومة الكندية تجاه القضايا الدولية، والسبب الثانى هو عضوية النائب فى مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية/ المصرية، بل وانتخابه مؤخراً رئيساً تنفيذيا للمجموعة. وهو أمر يعكس العلاقة الخاصة التي تربط النائب - الذى ينتمى للحزب الليبرالي الكندى الحاكم- مع مصر.

واستعرض السفير أبو زيد خلال اللقاء مسار العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، و الذين شهدا زخماً تكلل باللقاء الهام الذي جمع رئيس الوزراء الكندي مع السيد رئيس الجمهورية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي بأديس أبابا، وعقد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية في أكتوبر الماضي، وتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الكندية، بالإضافة إلى الطفرة التى شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والتي أصبحت بمقتضاها مصر الشريك التجارى الأول لكندا في إفريقيا.

كما حرص السفير المصرى علي الإجابة عن استفسارات رئيس اللجنة بشأن تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وتطورات مفاوضات سد النهضة وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة الى مناقشة آفاق التعاون التنموى والفنى بين مصر وكندا علي الساحة الإفريقية.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون على المستوى البرلماني بين البلدين، كاشفاً عن تقديمه الدعوة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم لزيارة مصر علي رأس وفد من أعضاء اللجنة في أقرب فرصة ممكنة عقب انتهاء الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.