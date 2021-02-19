بعد مشاهدات المليار ومطالب الجماهير.. صناع مسلسل لؤلؤ يبدأون في التحضير للجزء الثاني

أكدت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر، أنه تم الشروع فى التحضير للجزء الثانى من المسلسل، حيث أوصحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثانى بمجرد الإنتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة المنتجة فى بيانها، أن صناع العمل قصدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، خاصة وأن هناك جزء ثان من العمل، ستكون أحداثه أكثر تشويقا.

وحقق مسلسل "لؤلؤ"، نجاح جماهيرى عريض طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد إنتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ"، أنتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.