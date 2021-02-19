شاهد.. الداخلية تطبق منظومة النقل الذكي لإدارة الحركة المرورية

اتسعت الطرق وزادت الحارات المروريه وأُنشأت محاور مرورية جديدة ساهمت في تحقيق السيولة المرورية ، وزارة الداخلية من جانبها حرصت علي مواكبة هذا التطور من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الحركة المرورية، بما يسهم في ضبط حركة المركبات و المشاه بالطر ق، والمحاور التي تم تطويرها، من خلال الاستعانة بأنظمة مراقبة حديثة لإحكام السيطرة المرورية .

فضلاً عن استحداث العديد من الرادارات التي تلزم المواطنين على الحد من تجاوز السرعات المقررة على مستوى المدينة في المحاور الرئيسية والمحاور السريعة، يأتي توسع وزارة الداخلية في إدارة الحركة المرورية إلكترونياً إتساقاً مع توجه الدولة نحو تطبيق منظومة النقل الذكي بما يحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، وإلزام قائدي المركبات بإتباع قواعد ونظم المرور .