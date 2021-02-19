انت الان تتابع تفاصيل خبر التمويل العقاري بنك مصر| فترة سداد 15 سنه وشروط قليله للعملاء 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - التمويل العقاري بنك مصر. . حيث إنه قد بات بنك مصر من أهم وأقوى البنوك الاستثمارية والمالية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لما يقدمه دائما من خدمات من شأنها التسهيل والتيسر على كافة العملاء للبنك، وأيضا لحرصه دائما على التطوير في كافة المجالات التي تختص بالاستثمار والمعاملات البنكية، وكذلك كثرة فروعه وتوزيعها توزيع يراعي تغطيه وتوصيل الخدمات لجميع محافظات مصر، وعلي ذلك نستعرض لكم كافة الشروط التي تختص بقروض التمويل العقاري لبنك مصر في السطور القادمة، كما ستجدون أيضا في نهاية المحتوي عده مواضيع قد تنال اهتمامكم والتي يسعدنا إفادتكم بها.

التمويل العقاري بنك مصر (قروض)

حيث من خلال طرح هذه القروض للعملاء، يهدف بنك مصر إلى تحقيق الغاية والتي تقوم عليه سياساته، ألا وهي تقديم خدمات مفيده ومميزة لكافة عملاءه، ولذلك تم الإعلان عن طرح القروض الخاصة بالتمويل العقاري، والتي تصل مده سديد الأقساط إلى 15 عاما من تاريخ الاستحقاق، على أن يكون ذلك بضمان التوعية الادخارية الخاصة بالعميل، ولذلك نستعرض أمامكم كافة المميزات لقرض التمويل العقاري والتي تكون:

– فترة سداد تصل إلى خمسة عشر عاما من بداية تاريخ الاستحقاق.

– نسبه التمويل للعقار تصل إلى 100%، لكل وحده سكنية، وكذلك مع وضع في الاعتبار القيمة التسليفية لكل وعاء ادخاري.

– القيمة المالية لقرض التمويل العقاري تصل إلى خمسين مليون جنيه مصري(50 مج).

المستندات المطلوبة لقرض التمويل العقاري 2021

1- تقديم طلب رسمي بالحصول على القرض.

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2-تقديم سند خاص بالملكية، على أن يكون خالي من الحقوق العينية لأي شخص آخر(وذلك في حاله إذا كانت الوحدة السكنية مسجله أم كانت قابله للتسجيل).

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3-تقديم عقد بيع ابتدائي علي أن يكون بين المستفيد ومالك الوحدة، وأيضا سند ملكية البائع، ( وذلك في حاله ما إذا كانت الوحدة السكنية غير قابله للتسجيل).

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