وفاة شاب بجرعة هيروين زائدة وزوج شقيقته يتخلص من جثته ويهرب

في جلسة يعقبها الندم، لاقى شاب ثلاثيني مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة هيروين زائدة بصحبة زوج شقيقته، الذي تخلص من جثته سريعًا خوفًا من المسائلة القانونية وفر هاربًا.

أب يتحرش بإبنته ويلقي بنفسه من الدور الخامس.."تفاصيل الواقعة"





وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل وفاة الشاب الثلاثيني، بجرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتبين أنه كان في جلسة لتعاطي الهيروين مع زوج شقيقته، في منطقة زراعية في أطفيح، وفجأة سقط الشاب فاقدًا للوعي، وتأكد صهره من أنه مات فألقي بجثته في الزراعات، وترك وهرب خشية من القبض عليه.

ولكن عُثر المارة على الجثة، وابلغوا الشرطة بها وتبين من مناظرتها عدم وجود أي إصابات أو آثار عنف أو تعذيب على جسد المجني عليه.



اعتراف زوج شقيقة المجني عليه بتعاطيهم الهيروين

فيما أفادت تحقيقات النيابة العامة، أن زوج شقيقة المتوفي، اعترف بتفاصيل ما حدث، وقال أنه تلقى اتصال هاتفي من شقيق زوجته، وطلب منه الحضور إليه بدراجته النارية إلى منزله في أطفيح وذهب إليه فاستقل معه الدراجة النارية وأخبره أن معه 4 جرامات هيروين، وطلب منه أن يذهبا إلى الطريق العام بعيدًا عن المساكن حتى يتعاطيان تلك المخدرات معًا، فاستجاب له زوج شقيقته، وخلال تعطيهما المخدرات سقط الشاب وفاضت روحه.



الوفاة نتيجة جرعة هيروين زائدة

ولفت التقرير الطبي، أن الوفاة ناتجة عن جرعة مخدر زائدة من الهيروين، وأن الشاب تعرض لضيق التنفس بسبب زيادة الجرعة التي استنشقها عن طريق الأنف، وبفحص جثمانه تبين عدم وجود أي طعنات أو كدمات في الجسد، وأرسل الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية إلى النيابة العامة تنفيذًا لقرارها.

النيابة توجه للمتهم: تهمة إخفاء جثة

ونسبت النيابة لزوج شقيقة المتوفى تهمة إخفاء الجثمان خشية الهروب من المساءلة القانونية، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى لبيان أسباب الوفاة بشكل رسمي، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.