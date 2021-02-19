مكارم الأخلاق وأثرها فى بناء الحضارات.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، بحسب بيان لها، مساء اليوم الجمعة، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة.

كما أكدت الأوقاف، ثقتها فى سعة أفق الأئمة العلمى الفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.