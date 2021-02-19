جدة - نرمين السيد - تعافى الدكتور القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، من فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - تعافى الدكتور القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، من فيروس كورونا. وأعلنت كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، اليوم الجمعة، خروج القس سامح موريس، من المستشفى الذى كان يعالج به، ليعود إلى منزله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعافى راعى كنيسة قصر الدوبارة من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.