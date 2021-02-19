بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، على النحو التالى: الدكتور جمال عبدالسميع الشاذلى، نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سمير محمد أمين، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، والدكتور جمال عبدالحى عمران، عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس محمد إبراهيم حسن، عميدا لكلية التربية جامعة دمنهور.
كما شملت القرارات تعيين الدكتور مصطفى أحمد حمزة، عميدا لكلية التربية والطفولة المبكرة جامعة دمنهور، والدكتور عرفة صبرى جمعة حسن، عميدا لكلية العلوم جامعة الفيوم، والدكتور أحمد فتحى عبدالمحسن عبدالحميد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم، والدكتور أحمد عبدالرحمن سيد إبراهيم، عميدا لكلية التجارة جامعة بورسعيد، والدكتور على عبدالرحمن سيد غويل، عميدا لكلية الطب جامعة الوادى "قنا".
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