سفير مصر بكندا يلتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم

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وقال أبوزيد، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، إنه يحرص بشكل دائم على التواصل مع أعضاء البرلمان الكندى بمجلسيه، العموم والشيوخ، لشرح التطورات التى تشهدها مصر فى جميع القطاعات وبحث سُبل تعزيز العلاقات المصرية الكندية بما يعود بالمصلحة المشتركة على البلديّن والشعبيّن الصديقين.
وأضاف أن هذا اللقاء يتسم بأهمية لسببين، الأول هو رئاسة النائب "سبنجمان" للجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم، وهى اللجنة المعنية بمتابعة علاقات كندا الخارجية ولها تأثير كبير على موقف الحكومة الكندية تجاه القضايا الدولية، والسبب الثانى هو عضوية النائب فى مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، بل وانتخابه مؤخرًا رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، وهو أمر يعكس العلاقة الخاصة التى تربط النائب مع مصر.
واستعرض السفير أبوزيد خلال اللقاء مسار العلاقات بين البلديّن خلال السنوات القليلة الماضية، والذين شهدا زخمًا تكلل باللقاء الهام الذى جمع رئيس الوزراء الكندى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش قمة الاتحاد الإفريقى العام الماضى بأديس أبابا، وعقد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية فى أكتوبر الماضى، وتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الكندية، بالإضافة إلى الطفرة التى شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والتى أصبحت بمقتضاها مصر الشريك التجارى الأول لكندا فى إفريقيا.
كما حرص السفير المصرى، على الإجابة عن استفسارات رئيس اللجنة بشأن تقييم مصر للأوضاع فى ليبيا والسودان وتطورات مفاوضات سد النهضة وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة آفاق التعاون التنموى والفنى بين مصر وكندا على الساحة الإفريقية.
واختتم السفير أحمد أبوزيد، تصريحاته بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون على المستوى البرلمانى بين البلدين.
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