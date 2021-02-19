البيئة: دفن الحوت النافق بأحد شواطئ كفر الشيخ وفق الأساليب الصحية الآمنة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دفن الحوت النافق بأحد شواطئ البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، وفق الأساليب الصحية الآمنة، بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق جميع الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى، وذلك بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة.





وكانت وزارة البيئة، من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية، تلقت بلاغا من أحد الصيادين بالعثور على حيوان بحرى نافق على شاطئ منطقة غليون بنطاق محافظة كفر الشيخ، وفور تلقى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين بقطاع المحميات الطبيعية والإدارات المعنية لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة وسرعة تحديد نوع الحيوان وأسباب النفوق.

أوضحت وزيرة البيئة، أن المعاينة أوضحت أن الحيوان البحرى النافق هو لأنثى حوت من فصيلة "ذو الزعنفة الظهرية" Fin Whale ويبلغ طولها 12.60م وقطر الجسم 2.5م وتزن حوالى 10 أطنان، وهو أحد الأنواع المنتشر وجودها فى مياه البحر المتوسط ويتغذى على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيره الحجم، وأن نفوقه كان منذ عدة أيام داخل مياه البحر المتوسط، وقذفته الأمواج لمنطقة البلاغ خلال الأحوال الجوية الحالية التى تمر بها البلاد، وبلغ ارتفاع الأمواج أكثر من 5 أمتار وتخطت سرعة الرياح الـ120 كم /ساعة مع تيارات بحرية قوية، وهذا ما يؤكده دخول الحوت فى مرحلة التحلل الرمى شبه التام فى مناطق عديدة بالجسم، بما يؤكد أن النفوق منذ عدة أيام.

وأخذ فريق العمل المكلف، العينات من الحوت النافق تمهيدًا لإجراء التحليلات المعملية للوصول لسبب النفوق، لا سيما فى ظل عدم وجود أى أصابات ظاهرية تدل على سبب النفوق، ونتيجة لدخول الجسم لمرحلة التحلل الرمية، استقر فريق العمل المكلف بمتابعة الحدث على انتشال الحوت ودفنه بطريقة أمنة بعيدا على منطقة المد والجزر على نفس شاطئ العثور عليه لاستعادة الهيكل العظمى للاستفادة منه فى الأبحاث العلمية بعد عدة سنوات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن مثل تلك الظاهرة الطبيعية تكررت فى مثل تلك الظروف المناخية فى أماكن عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر حوت نافق من نفس النوع يبلغ طوله 13مترا قبالة جزيرة كابرى بجنوب إيطاليا فى شهر نوفمبر 2020، وآخر بشاطئ رشدى بالإسكندرية فى شهر يناير 2018 لنفس النوع أيضًا.