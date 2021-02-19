مأساة أسرة المرج| تفقد 3 أطفال أشقاء.. والسبب الدفاية الكهربائية

في حادث تقشعر له الأبدان، فقدت أسرة أطفالها الثلاثة في آن واحد نتيجة ماس كهربائي في دفاية داخل غرفتهم، بدلًا من تضفي عليهم الدفء لتحميهم من برد الشتاء خنقتهم بعد أن اشتعلت النيران بالشقة ولم يستطع الملائكة الصغار النجاة.إقرأ أيضًا: وفاة شاب بجرعة هيروين زائدة وزوج شقيقته يتخلص من جثته ويهرب
وصبغ اللون الأسود على شارع الفلاحة بالمرج، بعد الحادث الشنيع، وكشفت تحريات القاهرة، تفاصيل الواقعة حيث أكدت أن ماس كهربائي في دفاية داخل غرفة الأطفال وراء اندلاع النيران، في الطابق الخامس وتسللت النيران للشقة التي اسفلها، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
الإطفاء منعت النيران من التسلل للعقارات المجاورة
وكانت غرفة الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا، باشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار الواقع في منطقة المرج، وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ بصحبة رجال الإطفاء وضباط المباحث، وبالفحص تبين مصرع 3 أطفال، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع انتشارها بالشقق المجاورة.
تفحم محتويات الغرفة التي لاقى الأطفال مصرعهم فيها
و بفحص الشقة تبين أن ماسًا كهربائيًا في دفاية وراء اشتعال الحريق، ما أسفر عن وفاة الأطفال بالاختناق، وتفحم محتويات الغرفة، وتمدد الحريق لشقة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.فيما صرحت النيابة بدفن جثث الثلاث أطفال في مقابر الأسرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات التى تثبت او تنفى وجود شبهة جنائية.
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