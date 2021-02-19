ردا على تامر أمين.. الصعايدة في الملاعب: لعب.. رجولة.. بطولات

لا صوت يعلو فوق صوت حديث مقدم البرامج تامر أمين، وتحدث بشكل مهين عن الأهالي في صعيد مصر وفي ريف مصر بأنهم غير مدركين لخطورة الزيادة السكانية، وأنهم "بيخلفوا عشان ولادهم يصرفوا عليهم".

وزادت إهانتة: "بأن الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعمال بالورش"، وهو الأمر الذي أغضب الأهالي في صعيد مصر وريفها، وتم اعتبار ذلك إهانة كبيرة لهم ونيل منهم لا يجوز أن يحدث".

عند النظر لحديث تامر أمين سوف نري أنه حديث خاطئ تماما، وإذا نظرنا إلي نجوم كرة القدم القادمين من الصعيد والأرياف، سنجد أن 70% أو أكثر هم صانعي المجد في تاريخ كرة القدم المصرية سواء علي سبيل المنتخبات القومية أو الأندية أو الإحتراف الخارجي، وسوف نلقي نظرة بسيطة عن أهم نجوم كرة القدم المصرية القادمين من الصعيد والأرياف وتسليط الضوء علي بداياتهم مع كرة القدم والصعوبات التي واجهوها حتي أصبحوا نجوم كرة القدم المصرية.

أحمد حسن :-

يعتبر أحمد حسن ابن قرية مغاغة التابعة لمحافظة المنيا التي تعتبر من أهم محافظات صعيد مصر، هو عميد لاعبي العالم في كرة القدم، وله مسيرة كروية رائعة ورحلة كفاح مؤثرة في حياة الجميع، وبدأ حياتة الكروية في مركز شباب مغاغة، وتم إستدعائة لصفوف منتخب مصر الأوليمبي في عام 1994، ووقعت عين كشافي النادي الإسماعيلي عليه في ذلك التوقيت ، وكانت هناك منافسة شرسة من جانب النادي الأهلي ولكن نجح الدراويش في خطب موهبة مصر القادمة في ذلك التوقيت.

خاض أحمد حسن ابن قرية مغاغة تجربة الإحتراف الخارجي، وتحديدا في تركيا وانضم لصفوف فريق كوجالي سبور عام 1998، وظل هناك لمدة 10 سنوات صنع تاريخا كبيرا له ولمصر، وعاد إلي مصر وختم حياتة الكروية مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ونال العديد من البطولات والجوائز الفرية مع الأندية والمنتخبات.

يمتلك أحمد حسن 288 مباراة مع الأندية وتمكن من تسجيل 123 هدف، أما عن مسيرتة مع منتخب مصر فقط شارك في 187 مباراة وسجل 34 هدف، وانضم لصفوف المنتخب عام 1995 وكانت آخر مباراة دولية له عام 2012.

ابن الصعيد حقق مع منتخب مصر 4 بطولات لكأس الأمم الأفريقية، وشارك مع الفراعنة في بطولة كأس القارات, وحصل مع الأهلي علي بطولة دوري أبطال افريقيا وكأس السوبر الأفريقي، وفاز مع فريق أندرلخت البلجيكي ببطولة الدور والكأس وكأس السوبر، وهناك العديد من الإنجازات والألقاب الكثيرة والتي تحتاج إلي تقارير كثيرة لرصدها عن حياة الصقر المصري القادم من محافظة المنيا.

ربيع ياسين:-

لا أحد يختلف علي أخلاقيات الكابتن ربيع ياسين، ابن قرية "الفشن" التابعة لمحافظة بني سويف إحدي محافظات إقليم شمال الصعيد، فهو أحد نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث بدأ حياتة الكروية داخل مركز شباب الفشن، وأنضمامة للنادي الأهلي جاء من خلال مباراة ودية بين فريق بني سويف والنادي الأهلي، وقدم مستويات جيدة للغاية وقرر مسؤولي القلعة الحمراء التعاقد مع ربيع ياسين.

خاض مع الأهلي 300 مباراة رسمية وفاز وحقق 17 بطولات مع الفريق وكان أحد أهم لاعبي الجيل الذهبي في هذا التوقيت، ونال جائزة أفضل لاعب في مصر 3 مرات، وأنضم لصفوف منتخب مصر وشارك في 118 مباراة دولية، وشارك في أولمبياد 84، وكأس الأمم الأفريقية عام 1986، وشارك في كأس العالم 1990.

طارق السيد:-

الجناح الطائر لنادي الزمالك وأحد نجوم الجيل الذهبي لنادي الزمالك، ابن محافظة المنيا وهي إحدي محافظات صعيد مصر، فهو من قرية بني صامت التابعة لمركز بني مزار، وانتقل للقاهرة مع والده حيث كان يعمل هناك في تلك الفترة، ظهر حبه وعشقة لكرة القدم سريعا وأنضم لصفوف نادي الزمالك، ولعب في جميع المراحل السنية بالنادي حتي تم تصعيدة للفريق الأول بالنادي، وحجز مكانا أساسيا في الجبهة اليسري ساهم في تحقيق العديد من البطولات مع القلعة البيضاء.

شارك طارق السيد مع الزمالك في 323 مباراة في جميع البطولات، وظل مع الفريق الأول لمدة 13 عاما، حقق فيهم العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية، وحقق 14 بطولة مختلفة مع القلعة البيضاء، وبعد رحيلة عن القلعة البيضاء شارك مع المصرية للإتصالات لمدة عام واحد وشارك في 13 مباراة وسجل هدفين.

مسيرة طارق السيد الدولية مع الفراعنة بدأت منذ عام 2002 وحتي عام 2008، وشارك في 46 مباراة دولية وسجل 4 أهداف، وفاز مع الفراعن ببطولتي أمم أفريقيا عامي 2006، 2008.

وتعتبر مسيرة وحياة والد طارق السيد هي أكبر رد علي المذيع تامر أمين، فكان والدة القادم من مركز بني مزار جاء غلي القاهرة من أجل العمل وساعد نجله أن يحقق حلمة مع كرة القدم، ولم يرسلة للعمل في الورش واصبح أحد نجوم كرة القدم المصرية.

أحمد الكاس:-

نجم آخر من نجوم الصعيد وأحد أهم نجوم كرة القدم المصرية عبر تاريخها، أحمد الكاس نجم الأوليمبي والزمالك والإتحاد السكندري، ابن أسوان، ولد في الأسكندرية بمنطقة محرم بك حيث كانت تعيش أسرتة هناك من أجل العمل، ومنذ بداية معرفتة بكرة القدم تمكن أن ينضم لصفوف ناشئي الأوليمبي وصال وجال وكان أحد نجوم فريقة في ذلك التوقيت.

انتقل الكاس لصفوف الزمالك عام 1995، وفضل التعاقد مع الزمالك بسبب كلمة وعد لأحد مسؤولي الزمالك، وذلك بعدما فاوضة أحد مسؤولي الأهلي مع زيادة المبلغ الذي يريدة ولكنه قرر اللعب لنادي الزمالك وتقديم الشكر والإحترام لمسؤولي الأهلي، وشارك مع الزمالك في 67 مباراة وتمكن من تسجيل33 هدف، ولعب بعد ذلك لصفوف الإتحاد السكندري والأوليمبي.

خاض الكاس مع الأوليمبي 66 مباراة في بطولة الدوري، وتمكن من تسجيل 80 هدف، وشارك مع الفراعنة في 113 مباراة دولية، وسجل 26 هدف، ودخل الكاس قائمة نادي الـ100 هدف في بطولة الدوري المصري، وتمكن من تسجيل 107 هدفا، ولم يتمكن الكثير من نجوم كرة القدم المصرية تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

فاز الكاس مع الزمالك ومنتخب مصر علي 4 ألقاب وهم، كأس الأندية أبطال الدوري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس العرب، وكأٍ العالم العسكرية، وحصل علي هداف بطولة الدوري المصري 3 مرات متتالية، ولم يتمكن أحد تحقيق هذا الإنجاز الصعب في ملاعب كرة القدم المصرية.

الحديث عن نجوم كرة القدم المصرية القادمون من الصعيد والريف تحديدا يحتاج إلي وقت كثير من أجل الحديث عن تاريخهم الكروي ومساهماتهم في ريادة كرة القدم المصرية سواء علي صعيد الأندية والمنتخبات، فلم يأتي منهم أحد إلي القاهرة وهو مرتاح البال وأمامة كل طرق النجاح، ولكن واجهوا الصعوبات ونجحوا في الوصول إلي مبتغاهم، وكتابة تاريخ كبير لهم لأنه جاءوا من الأماكن التي تصنع نجوم كرة القدم، فعدد لاعبي كرة القدم القادمين من الصعي والريف ععدهم كبير للغاية ولن ولم يستطيع أحد حصر عددهم ولكل نجم منهم قصة مختلفة بدأت من الصفر حتي الوصول للقمة، وتحقيق هذا الأمر لم يأتي في يوم وليلة ولإنما شهور وسنين، فأهل الصعيد والريف لهم منا كل الحب والتقدير والإحترام.

لا أحد يتعجب من عدم الحديث عن نجم الكرة المصرية حاليا وأحد أفضل لاعبي العالم محمد صلاح، أسطورة ليفربول وواحد من أفضل 5 لاعبي كرة قدم علي مستوي العالم، فأرقامة وإنجازاتة تتحدث عن نفسها، والعالم أجمع يعلم أنه قادم من قرية "نجريج" التابعة لمحافظة الغربية، وقصة حياتة الكروية كانت صعبة للغاية، حيث كان يسافر دائما من الغربية يوميا من أجل تحقيق أحلامة، وأصبح الأن أحد أفضل لاعبي العالم وحديث الصحافة العالمية دائما.

نجوم كرة القدم المصرية القادمون من الصعيد والريف إلي سماء المجد وتحقيق الإنجازات لكرة القدم المصرية:-

محمود عبد الرازق شيكابالا، أسوان، الزمالك.

محمد عبد الشافي، بني سويف، غزل المحلة، الزمالك.

علي لطفي، أسيوط، إنبي، الأهلي.

طارق السيد، المنيا، الزمالك.

هشام عبد الرسول، الأهلي، المينا.

حسين عبد اللطيف، قنا، الزمالك.

أحمد الكاس، أسوان، الزمالك.

فاروق جعفر، أسوان، الزمالك.

حمادة صدقي، المنيا، الأهلي.

طه بصري، أسوان، الزمالك.عادل هيكل، سوهاج، الأهلي

عماد النحاس، المنيا، الإسماعيلي، الأهلي.

سيد عبد الحفيظ، الفيوم، الأهلي.

محمد عبد الوهاب، الفيوم، الأهلي.

جمال محمد علي، سوهاج، عضو اللجنة الخماسية السابق لإتحاد كرة القدم.