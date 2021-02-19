لميس جابر : الحملة الفرنسية انتقمت من المصريين بإلقائهم فى النيل

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن الحملة الفرنسية انتقمت من المصريين بعدما ثار الشعب ضدها، عن طريق انتداب أحد أسافل الروم يدعى "برطلمين" الذى انضم إلى الحملة فور غزوها مصر، حتى يتجسس على المواطنين الذين وقفوا ضد المحتل الفرنسى.





وأوضحت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن المؤرخ عبدالرحمن الجبرتى ذكر بأن: "برطلمين نشر أعوانه يتجسسون فيقبضون على الناس بحسب أغراضه، لدرجة أنه كان يوثق الحبال فى المواطنين ويربطهم بالخيل ثم يسحلهم بالشوارع، ويقوم أعوانه بالقهر والنكال فيودعون المواطنين بالسجون ويطالبونهم بالمنهوبات ويقهرونهم بالعقاب والضرب والاعتراف". وأشارت إلى أن كثير من الناس تم ذبحهم وإلقائهم فى النيل لدرجة أن فى هذين اليومين وما بعدهما ماتت أممٌ كثيرة لا يحصى عددها إلا الله، وأوضحت أن الجنرال بون أمر بهدم الجامع الأكبر "الأزهر" ليلا ورفع الحواجز والأبواب التى كانت تسد الشوارع. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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