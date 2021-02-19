لترسيخ القيم الحميدة.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يطلق حملة فطرة

جدة - نرمين السيد - يطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حملة توعوية جديدة تحت عنوان "فطرة"، ضمن جهوده الدعوية والتوعوية، التى يسعى من خلالها إلى ترسيخ القيم الحميدة فى المجتمع، ومجابهة جميع أشكال الانحرافات السلوكية والأخلاقية.





وتهدف "فطرة" إلى تصحيح العديد من المفاهيم المتعلقة بفطرة الإنسان، والغاية من خلقه، وبيان أهمية وعيه، ووقته، وحياته. إضافة إلى التحذير من خطورة الأفكار التى تشوه الفِطَرة، وتدعو لتغييب العقل، والتخلص من الحياة، والانسلاخ من قيم الدين الحنيف.

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