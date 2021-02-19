مجازر بشعة واعترافات مخزية .. لميس جابر تكشف الوجه الحقيقى لـ نابليون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن نابليون استولى على غزة ويافا لمحاربة الجيش العثمانى وفشل فى فتح عكا، مشيرة إلى أن بونابرت فوجئ بإحضار أحد القادة الفرنسيين لـ 4 آلاف جندى من الأتراك وسكان قلعة "يافا" الذين أعلنوا استسلامهم، وقتها قرر نابليون التخلص منهم عن طريق "السمكيات" وذبحهم على شاطئ البحر.

وتابعت أن القادة الفرنسيين يعترفون فى رسائلهم التى يتبادلونها بالفظائع التى ارتكبوها لقمع ثورة المصريين لدرجة أن أحد الجنرالات يدعى "برتيه" كتب فى رسالته لنظيره "دوجة"، "لقد نكلنا بالثائرين فى مذبحة رهيبة فسادت السكينة وقتلنا منهم ما يقارب ألفين إلى 3 آلاف ثائر".

وذكرت جابر أن نابليون أمر بقطع رؤوس جميع المساجين حاملى السلاح وإرسال الجثث إلى شاطئ النيل فيما بين بولاق ومصر القديمة وإغراقها فى النهر، وأشارت إلى أن الفرنسيين أسرفوا فى القتل لدرجة أنهم لم تأخذهم رحمة حتى بالنساء.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا