المفتى: الإسلام أمر بالضرب على أيدى المرتشين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الرشوة من الكبائر لأنها تدخل تحت دائرة اللعن، فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أخذ الرشوة لعن كما جاء فى الحديث الشريف: "لَعَنَ اللهُ الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِي"، وفى رواية بزيادة: "وَالرَّائِشِ"، أى: الساعى بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.

وتابع: "أمر الرشوة خطير على المجتمعات، ولذلك فالحديث النبوى يستوجب عدم التهاون فيه، ويدعو إلى أهمية الضرب على أيدى المرتشين العابثين المفسدين".

وشدد على أن قبول الرشوة أمر محرم شرعًا، ومُجرم قانونًا، لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى فى إتقان عمله والقيام بواجبه، حتى يحلل كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.