وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أخذ الرشوة لعن كما جاء فى الحديث الشريف: "لَعَنَ اللهُ الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِي"، وفى رواية بزيادة: "وَالرَّائِشِ"، أى: الساعى بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.
وتابع: "أمر الرشوة خطير على المجتمعات، ولذلك فالحديث النبوى يستوجب عدم التهاون فيه، ويدعو إلى أهمية الضرب على أيدى المرتشين العابثين المفسدين".
وشدد على أن قبول الرشوة أمر محرم شرعًا، ومُجرم قانونًا، لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى فى إتقان عمله والقيام بواجبه، حتى يحلل كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى: الإسلام أمر بالضرب على أيدى المرتشين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.