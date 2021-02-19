صور.. القومى لعلوم البحار: الطقس السيئ قد يكون وراء جنوح الحوت النافق

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الجمعة، تقريرا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول العثور على حوت نافق قبالة قطاع الدلتا الإنتاجى "بركة غليون".





وأشار التقرير، إلى أن الفحص الظاهرى للحوت أوضح أنه من أنواع الحيتان التى تسمى الحوت الزعنفى Balaenoptera physalus المعروف أيضًا باسم حوت الزعنفة الظهرية، وهو ثانى أكبر الحيتان حجمًا، وثانى أكبر حيوان على سطح الأرض بعد الحوت الأزرق، حيث ينمو ليصل لما يقارب 24 مترًا تقريبًا.

وأضاف التقرير، أن جنس الحوت أنثى يصل طوله 12.60 متر، ووزنه حوالى 12 طنا، وينتمى لفصيلة الحيتان البالينية "عديمة الأسنان"، وطول الفك العلوى 2.10 متر، وطول الفك السفلى 2.30 متر، وطول الزعنفة الصدرية 1.50 متر وعرضها 35 سم، وطول الرأس 2.80 متر، ويبلغ محيطه حوالى 4.80 متر ومحيط الذيل 120 سم.

ويتميز الحوت الزعنفى بشكله الطويل والانسيابى، وباللون الرمادى أو البنى المسود الذى يغطيه فيما عدا المنطقة البطنية التى تتميز بلون فاتح.

وتبين من المعاينة أنه نافق منذ فترة ليست بعيدة، ومن المحتمل أن يكون سبب جنوحه للشاطئ نتيجة عوامل الطقس السيئ التى سادت البلاد الأيام الماضية.

وأوضح التقرير، أنه تم أخذ عينات من الحوت للدراسات المعملية للوقوف على أسباب الوفاة، وتم دفنه بمعرفة اللجنة المشكلة وتحت إشراف قيادة قطاع الدلتا الإنتاجى "غليون"، وقوات حرس الحدود بالطريقة الآمنة صحيا وبيئيا لاستكمال عملية التحلل، ليتم بعد ذلك عرض الهيكل العظمى للحوت للأغراض العلمية فى أحد متاحف المحنطات التابعة للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.